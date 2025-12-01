Inter, Lautaro Martinez svela: «L’Inter deve vincere sempre, le due sconfitte ci hanno fatto male»

Il giorno dopo la vittoria contro il Pisa, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha preso la parola al Gran Galà del Calcio 2025

Al Gran Galà del Calcio 2025, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, fermato dai giornalisti presenti, ha rilasciato queste dichiarazioni. Ecco un estratto:

MOMENTO PERSONALE E DI SQUADRA – «Sono sempre concentrato su quello da fare in campo, le partite si sviluppano in maniera diversa, bisogna farsi trovare pronti. L’Inter deve vincere sempre, le due sconfitte ci hanno fatto male, a Pisa non abbiamo iniziato magari bene, ma nel secondo tempo abbiamo fatto sempre meglio»

LA GENTE E’ TROPPO SEVERA CON ME? – «Questo fa parte del gioco, io cerco sempre di migliorare, andare avanti e rendere felici i tifosi dell’Inter. Penso alla mia famiglia, al gruppo e alla mia Inter per fare sempre meglio»

INTER CRITICATA MAGGIORMENTE DALL’ESTERNO IN QUANTO E’ LA PIU’ FORTE? – «Non lo so, ogni stagione noi cerchiamo di arrivare sempre in fondo. Lo abbiamo sempre fatto: Quest’anno ci sono tante squadre in vetta vicine, penso che sarà così fino alla fine. Il campionato italiano è sempre difficile, quest’anno è più equilibrato».

