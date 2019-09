Inter Lazio è Lukaku contro Immobile: che sfida tra i bomber – VIDEO

Inter-Lazio è anche Lukaku contro Immobile: entusiasmante sfida tra i due bomber nella cornice di San Siro – VIDEO

La sfida di domani sera tra Inter e Lazio, valevole per la quinta giornata di Serie A, è anche Romelu Lukaku contro Ciro Immobile. I due bomber stanno vivendo un momento d’oro in Serie A.

Il belga ha deciso il derby di Milano e ha lasciato il segno in tre occasioni. Quattro, invece, i gol per la punta biancoceleste, a caccia dei tre punti per l’Europa e del primo posto nella classifica cannonieri.