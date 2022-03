Inter, le ultime verso la Champions: Perisic scalda i motori

In vista di Liverpool Inter di martedì, Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare Perisic dopo il problema accusato. La situazione

Non c’è tempo per riposare per l’Inter e Inzaghi. Il tecnico nerazzurro deve infatti preparare la trasfera di Anfield contro il Liverpool.

Durante l’allenamento di ieri si è visto anche Perisic, che ha svolto parte della seduta insieme al resto del gruppo. Allarme quindi rientrato per Inzaghi che, in vista di martedì, ha soltanto un dubbio: chi sostituirà Barella?

Il ballottaggio è tra Gagliardini e Vidal, con il cileno favorito anche grazie alla sua esperienza e alla grande prestazione fornita nella gara d’andata.