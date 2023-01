Inter, l’esito degli esami di Barella e Calhanoglu

L’esito degli esami di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, centrocampisti dell’Inter, dopo i rispettivi infortuni

Arrivano buone notizie in casa Inter sulle condizioni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. I due centrocampisti si erano fermati durante la partita contro il Monza per dei piccoli problemi.

Gli esami effettuati oggi, come riportato da Sky Sport, hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. Salteranno comunque la sfida di Coppa Italia contro il Parma, mentre restano in forse per la gara contro l’Hellas Verona. Scongiurata invece l’assenza per la Supercoppa italiana contro il Milan.