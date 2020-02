Inter-Ludogorets streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Ludogorets: i nerazzurri di Conte sfidano i bulgari di Vrba nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si gioca al Meazza a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus

L’Inter di Antonio Conte ospita il Ludogorets di Pavel Vrba nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri partono dal doppio vantaggio maturato nella gara di andata in Bulgaria grazie ai goal di Eriksen e Lukaku su rigore. Inter-Ludogorets: la partita si giocherà giovedì 27 febbraio 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano e a porte chiuse a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00.

Inter-Ludogorets sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita Inter-Ludogorets andrà inoltre in onda in chiaro su TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming sul sito web ufficiale dell’emittente. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca di Inter-Ludogorets sarà affidata ad Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Studio – Europa League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza di Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani.

Inter-Ludogorets, info e dove vederla

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 27 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: TV8 (numero 8 del digitale terrestre, numero 121 HD della piattaforma SKY) – SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sito TV8 – SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)



Le probabili formazioni

INTER – Conte dovrà rinunciare allo squalificato Lautaro Martínez in attacco. Il tandem offensivo vedrà dunque Lukaku far coppia con Alexis Sánchez. In mediana, ancora ai box Sensi e Gagliardini, il tecnico salentino potrebbe affidare le chiavi della regia a Borja Valero, con Barella ed Eriksen mezzali e Vecino e Brozovic inizialmente in panchina. A presidiare le due corsie laterali saranno invece Moses a destra e Biraghi a sinistra. In porta, ancora out Handanovic, conferma per Padelli. Davanti a lui una difesa a tre con D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni.

LUDOGORETS – Vrba pensa a livello tattico a un 4-2-3-1. In porta ci sarà Iliev, in difesa Cicinho e Nedyalkov saranno gli esterni bassi, con Grigore e Terzier centrali. Out per squalifica Anicet, toccherà a Badji affiancare Dyakov. In attacco il rumeno Keseru sarà il centravanti, con Cauly, Marcelinho e Wanderson a sostegno sulla trequarti.

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; R. Lukaku, A. Sánchez. All. Conte

LUDOGORETS (4-2-3-1): P. Iliev; Cicinho, Grigore, Terzier, Nedyalkov; Dyakov, Badji; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba

