Inter: Lukaku soffre le marcature del Verona

Lukaku ha sofferto i pochi spazi in Inter-Hellas Verona. Tanta imprecisione per il belga, con 16 palloni persi

In Inter-Hellas Verona, Lukaku ha offerto una partita imprecisa con diversi errori. Va detto che per uno con le sue caratteristiche non era un match particolarmente facile. Gli scaligeri adottano una pressione fortemente orientata sull’uomo: si vede nella slide sopra, con Empereur che si stacca dalla linea per andare sul belga.

Inoltre, quando l’Hellas si è schiacciato dietro, gli spazi sono diminuiti ulteriormente. Con Lukaku che quindi è andato ancora più in sofferenza.