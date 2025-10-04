Inter, Marotta a Dazn: «Chivu? Bisogna avere coraggio, è un ottimo allenatore. Inter miglior calcio? Non lo so ma credo che giochi un bel calcio»

Inter, parla il presidente Marotta a Dazn: «Chivu? Bisogna avere coraggio, è un ottimo allenatore. Inter miglior calcio? Ecco cosa dico»

Ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Inter–Cremonese, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha introdotto la sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2025/26. Le sue parole:

L’INTER GIOCA IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA? – «Non lo so ma credo che giochi un bel calcio. Poi nel mondo dello sport è obbligatorio vincere, se lo fai divertendo e giocando bene è ancora meglio».

EQUILUBRIO TRA FASE DIVENSIVA E OFFENSIVA – «Credo che ogni allenatore rappresenti una propria identità. Chivu è un ottimo allenatore, ha avuto anche una fase di sperimentazione all’inizio. L’equilibrio è una componente fondamentale e ci stiamo arrivando. Se abbiniamo l’equilibrio ai risultati e alla prestazione è il massimo che possiamo sperare»

I DUBBI INIZIALI SULLA SCELTA DI CHIVU – «Siamo abituati, credo che i dirigenti devono anche avere il coraggio di agire e di decidere. Noi lo abbiamo fatto, io l’ho fatto, consapevoli di avere a che fare con un professionista assolutamente ottimo, sia dal punto di vista professionale e umano, sia calcistico. In più c’è la sua identità nerazzurra».

PASSI AVANTI PER LO STADIO – «Adesso inizieremo un percorso difficile dove le due società avranno un ruolo molto importante così come il comune. Credo che non sia stata una scelta ma più una necessità. Oggi esiste ancora un gap tra il calcio italiano e quello europeo in termini di ricavi, di strutture che devono essere adeguate alle esigenze moderne, noi vogliamo agire in questa direzione con un senso di responsabilità anche civica e ambientale».

