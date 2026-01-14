Inter News
Inter, Marotta rivela: «Notizia importante su Dumfries, spero che…». Poi commenta così le parole di Conte!
Inter, Marotta ha parlato così di Dumfries prima della partita contro il Lecce di Serie A 2025/26. Le sue dichiarazioni
Marotta, prima di Inter-Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni.
Sul mercato: «Intanto la notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente. Non dimentichiamoci che ci è mancato e che spero possa rientrare presto. Non è facile trovare i profili giusti per l’Inter».
Sulle parole di Conte dopo l’espulsione: «No, non commento. Ognuno è libero di esprimere i propri pensieri. Ci sono tantissimi punti a disposizione e ora anche le piccole danno fastidio alle grandi».
L’INTERVISTA COMPLETA DI MAROTTA