Inter, Marotta rivela: «Notizia importante su Dumfries, spero che…». Poi commenta così le parole di Conte!

39 minuti ago

Inter, Marotta ha parlato così di Dumfries prima della partita contro il Lecce di Serie A 2025/26. Le sue dichiarazioni

Marottaprima di Inter-Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni.

Sul mercato«Intanto la notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente. Non dimentichiamoci che ci è mancato e che spero possa rientrare presto. Non è facile trovare i profili giusti per l’Inter».

Sulle parole di Conte dopo l’espulsione«No, non commento. Ognuno è libero di esprimere i propri pensieri. Ci sono tantissimi punti a disposizione e ora anche le piccole danno fastidio alle grandi».

