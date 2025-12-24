Inter, gli auguri di Marotta alla festa di Natale nerazzurra: «Viva l’Inter e auguri a tutti! Siamo un gruppo che vuole regalare soddisfazioni!»

Inter, gli auguri di Natale di Marotta: «Viva l’Inter e auguri a tutti! Siamo un gruppo che vuole regalare soddisfazioni!». Le parole

Nella suggestiva cornice milanese dell’Inter Christmas Party si è svolto il consueto scambio di auguri che riunisce tutto il mondo nerazzurro. A catalizzare l’attenzione è stato Beppe Marotta, presidente del club, che dal palco ha voluto rivolgere un messaggio deciso e carico di significato all’intera famiglia interista.

In un estratto video diffuso sui canali ufficiali, Marotta ha elogiato la squadra, definendola un gruppo compatto, coraggioso e perfettamente armonizzato. Il presidente ha ribadito la determinazione del collettivo nel voler continuare a regalare soddisfazioni ai tifosi, sottolineando come la coesione interna rappresenti la vera forza di questa Inter. Il suo intervento si è chiuso con un caloroso augurio rivolto a presenti e sostenitori, accompagnato da un richiamo all’orgoglio nerazzurro che ha infiammato la platea.

IL MESSAGGIO D’AUGURI DEL PRESIDENTE NERAZZURRO – «Siamo un gruppo molto amalgamato, molto coraggioso, che vuole regalare soddisfazioni. Viva l’Inter e auguri a tutti».

