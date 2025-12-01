Inter, Marotta non ha dubbi: «I tifosi sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento» 

Inter, Marotta parla con i tifosi nerazzurri: «Sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento»

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto dichiarato.

I TIFOSI E IL CAMPIONATO – «I tifosi sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento. Spero che sia un campionato avvincente, questo è quello che posso limitarmi a dire.

Ho avuto la fortuna di avere una carriera bella, ne ho avuti tanti di momenti da ricordare. Posso partire dalle origini fino ad arrivare alle vittorie degli Scudetti e alle finali di Champions League»

LE EMOZIONI – «Le emozioni non sono condizionate dal palcoscenico che vivi in quel momento, ma ogni finale e ogni campionato vinto genera, non solo adrenalina, ma passione, che condiziona la nostra attività. Io sono fortunato perché ho trasformato in lavoro una passione, è la massima aspirazione di una persona».

