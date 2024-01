Inter, Marotta: «Polemiche? Restiamo i campioni d’inverno»

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sui presunti favori arbitrali per i nerazzurri

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato a GR1 Sport del titolo di campioni d’inverno i Serie A.

LE PAROLE – «Bisogna continuare su questo ruolino di marcia importante, non è altro che il frutto di una grandissima cultura del lavoro applicata, di un grandissimo senso di appartenenza, del supporto di tifosi magnifici e una società solida alle spalle. Credo queste siano tutte componenti che aiutano a vincere e noi cercheremo di sfruttarle fino in fondo. È normale, noi al momento siamo la volpe e la volpe deve essere abile a sfiorare i colpi e i proiettili dei cacciatori, è il nostro ruolo. Essere campioni d’inverno è come la vittoria di Pirro, non ci dice che vinceremo lo scudetto finale ma siamo qua oggi a gestire anche questi tipi di polemiche senza rancori e rabbia. Sono nel calcio da una vita e da sempre esistono questi tipi di comportamenti; la maturità, la coscienza e la competenza ci devono dar forza per gestirla nel migliore dei modi».