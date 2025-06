Inter Miami travolto dal PSG, i tifosi a Messi: «Per il bene della sua carriera se ne deve andare»

I fan di Lionel Messi scatenati sui social dopo la sconfitta dell’Inter Miami contro il PSG: «Una squadra che non ti merita, devi andartene»

Lionel Messi e l’Inter Miami sono stati travolti dal Paris Saint-Germain negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Quello che avrebbe dovuto essere un incontro speciale – una sfida dal sapore di reunion tra il fuoriclasse argentino e il suo ex club – si è trasformato rapidamente in un incubo: dopo appena sei minuti, Neves ha portato in vantaggio i campioni di Francia, prima che una raffica di tre gol sul finire della prima frazione fissasse il punteggio sul 4-0 all’intervallo.

Sui social, i tifosi si sono scatenati, esprimendo tutto il loro disappunto per lo spettacolo visto in campo. In molti hanno preso di mira non tanto Messi, quanto i suoi compagni di squadra, definiti “inefficaci”, “inadatti”, o persino “imbarazzanti”. Per qualcuno, «è incomprensibile come Messi continui a voler giocare con una squadra così fragile in ogni zona del campo: sembra più interessato allo stile di vita a Miami che al calcio vero».

C’è chi chiede apertamente l’addio: «Per il bene della sua carriera e dei suoi tifosi, dovrebbe lasciare subito l’Inter Miami. Questo non è il livello che merita». Qualcun altro invoca persino una sostituzione immediata: «Spero che non torni in campo per il secondo tempo. Questa umiliazione non se la merita».

Non mancano i paragoni paradossali e ironici: «Il fatto che Messi abbia già vinto due trofei con questa squadra è l’ottava meraviglia del mondo». E ancora: «È un mistero da studiare come riesca a ottenere risultati con giocatori che non sanno nemmeno fare le cose più basilari».

La sensazione generale è chiara: Messi resta un fuoriclasse, ma l’Inter Miami – almeno a questi livelli – non è all’altezza del suo nome.