Inter Miami-Porto: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mercedes-Benz Stadium in scena la sfida del Mondiale per Club Inter Miami-Porto: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter Miami-Porto. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Inter Miami (4-2-3-1): Ustari; Weigandt, Falcon, Fray, Allen; Redondo, Busquets; Allende, Messi, Segovia; Suarez. Allenatore: Mascherano.

Porto (3-4-2-1): Claudio Ramos; Martim Fernandes, Ze Pedro, Marcano; Joao Mario, Varela, Gabriel Veiga, Moura; Fabio Vieira, Mora; Samu. Allenatore: Anselmi.

Orario e dove vederla in tv

Inter Miami-Porto si gioca alle ore 21:00 di giovedì 19 giugno per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa in chiaro per tutti su Italia 1. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile gratuitamente su DAZN tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.