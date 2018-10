Inter-Milan e le cinque fatiche di Spalletti e Gattuso

E’ iniziata la settimana che porterà al derby Inter-Milan. Ecco le cinque mosse dei due allenatori in vista della stracittadina

Cresce l’attesa per il derby di Milano. E’ iniziata ufficialmente da poche ore la settimana che porterà alla stracittadina milanese Inter–Milan e per Spalletti e Gattuso inizia una settimana non semplice. L’allenatore dell’Inter e quello del Milan sono chiamati alle ‘5 fatiche’, ovvero sono chiamati a risolvere 5 problemi, dubbi, dilemmi per provare a portare a casa i 3 punti. Spalletti deve riaccendere Perisic, apparso spento negli ultimi match e deve scatenare Nainggolan, uno che potrebbe risolvere il match. Inoltre, l’allenatore nerazzurro deve recuperare Brozovic, fondamentale e insostituibile per il suo gioco, deve trovare un modo per fermare Higuain e deve soprattutto dosare le energie tenendo conto anche dei vari impegni con le Nazionali dei suoi ragazzi e della prossima sfida, importantissima, contro il Barcellona in Champions League.

Dilemmi e grane anche per Rino Gattuso. L’allenatore del Milan deve innanzitutto ritrovare il vero Hakan Calhanoglu. Il 10 ha mostrato segnali di risveglio contro l’Olimpyacos ma contro il Chievo non ha inciso e deve dare continuità alle prestazione. Inoltre, il tecnico milanista, deve trovare un modo per innescare Gonzalo Higuain, il terminale offensivo, il suo punto di riferimento in attacco, provando a disinnescare le contromosse di Luciano Spalletti. Ringhio dovrà trovare anche un modo per blindare la porta, bucata un po’ troppo spesso nelle ultime uscite e dovrà trovare un modo per fermare Mauro Icardi, pericolo numero uno. Inoltre, dovrà sfruttare al massimo la buona stella di Suso, tornato con l’umore a mille dopo gli impegni con la Nazionale spagnola.