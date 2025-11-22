Inter Milan, parla Shevchenko: «Fare risultato è più importante per il Milan, che è ancora un po’ più fragile rispetto ai nerazzurri. Su Allegri...»

Inter Milan, Shevchenko analizza: «Non influirà sul destino del campionato, è presto per pensare che sia decisivo»

In vista del derby della Madonnina di domani sera, Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di Repubblica. L’ex attaccante rossonero conosce bene questa sfida, nella quale ha lasciato il segno più volte nel corso della sua carriera, e ha condiviso il suo punto di vista su Inter–Milan

IL DERBY GIÀ UN APPUNTAMENTO CHIAVE PER LA STAGIONE? – «Non penso. Non influirà sul destino del campionato, è presto per pensare che sia decisivo. Certo, è sempre bello vincerlo. Fare risultato però è più importante per il Milan, che è ancora un po’ più fragile rispetto ai nerazzurri. Deve continuare a crescere, una sconfitta forse arresterebbe questo processo».

L’INTER HA GIÀ SUPERARO LE INCOGNITE? – «Oggi è un’altra squadra. La rosa dei nerazzurri è rimasta praticamente intatta, anzi si sono pure rafforzati. E Chivu mi sembra un allenatore con una bella visione di calcio, ha idee giuste. Sono tra i favoriti per lo scudetto».

IL PERCORSO DEL MILAN – «Ha dovuto riconquistare certezze, solidità. Ricostruire dopo le difficoltà trovate nella scorsa stagione. E poi bisogna considerare che sono arrivati tanti nuovi calciatori. Allegri sta gestendo bene questa fase, non era scontato».

L’IMPORTANZA DEL RITORNO DI ALLEGRI – «Max è un allenatore esperto, con caratteristiche precise. È una persona seria, sa gestire bene i calciatori, ha un tipo di gioco collaudato. Quando lo sposi sai cosa stai prendendo: lui sta rispettando le attese».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24