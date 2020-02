Inter-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Milan: i nerazzurri di Conte sfidano nel Derby della Madonnina i rossoneri di Pioli e sognano l’aggancio in vetta alla Juventus

La 23ª giornata di Serie A si chiude con il big match del Meazza, il Derby della Madonnina che mette di fronte l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri sono secondi in classifica con 51 punti e con un successo raggiungerebbero la Juventus, sconfitta a Verona, in vetta alla classifica, i rossoneri sono attualmente ottavi con Parma e Cagliari a quota 32 e vincendo la stracittadina balzerebbero al 6° posto. Inter-Milan: il Derby della Madonnina si giocherà domenica 9 febbraio 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Inter-Milan sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca di Inter-Milan su Sky sarà affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Sky Calcio Live’, il programma condotto in studio da Marco Cattaneo.

Inter-Milan, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 9 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: SKY SPORT (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT SERIE A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e SKY SPORT (numero 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli



Le probabili formazioni

INTER – Conte dovrebbe affidarsi a un 3-5-1-1. Davanti, vista la squalifica di Lautaro Martínez, Lukaku potrebbe agire da unica punta, con Eriksen alle sue spalle sulla trequarti. In mediana Barella e Vecino come mezzali, mentre in regia tornerà Brozovic. Sulle fasce a destra Candreva è favorito a destra su Moses, mentre a sinistra Young dovrebbe spuntarla sulla concorrenza di Biraghi e Asamoah. In difesa, squalificato Bastoni, D’Ambrosio potrebbe vincere il ballottaggio con Godin per completare la linea a tre con De Vrij e Skriniar. Fra i pali ci sarà Padelli: Handanovic ha recuperato dal problema al dito ma partirà dalla panchina.

MILAN – Pioli dovrebbe affidarsi a un prudente 4-4-1-1. La buona notizia è rappresentata dal recupero di Ibrahimovic, che sarà regolarmente in campo dal 1′ come riferimento offensivo dei rossoneri. Alle sue spalle potrebbe agire Calhanoglu. A centrocampo sulle fasce a destra giocherà Castillejo, mentre a sinistra è ballottaggio fra Bonaventura e Rebic. In mezzo Bennacer sarà al regista, con Kessié al suo fianco. Al centro della difesa Kjaer contende a Musacchio il posto da titolare in coppia con Romagnoli, mentre a destra Conti è in vantaggio su Calabria e a sinistra giocherà Theo Hernández. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma.

INTER (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Eriksen; R. Lukaku. All. Conte

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

