Diego Milito fa il punto sui talenti argentini in Italia: da Lautaro Martinez, fino ai papabili nerazzurri Musso e De Paul

Diego Milito, in una diretta Instagram con ESPN, ha parlato di tre argentini venuti fuori dal vivaio del Racing Avellaneda: Lautaro, Musso e De Paul.

LAUTARO MARTINEZ – «Ho parlato con lui, gli ho chiesto come stesse. Abbiamo un grande rapporto, lo conosco da quando era piccolo. Si allenava con noi, poi ha debuttato con il Racing. Sono molto felice per la sua crescita e per il suo presente: è un ragazzo straordinario come Musso e De Paul. E’ motivo di grande orgoglio, è un prodotto del nostro settore giovanile: sono felice stia facendo la sua carriera in Europa».