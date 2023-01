Inter, Moggi: «Inammissibile quanto successo con il VAR»

Luciano Moggi ha parlato del VAR di Monza Inter: «Il regolamento non prevedeva il suo utilizzo, ma chi fa queste regole è da cacciare»

Luciano Moggi ha commentato nel suo editoriale su Libero quanto avvenuto durante la partita dell’Inter contro il Monza.

IL COMMENTO – «Sembra brutto chiamare ancora in causa il Var, però non è ammissibile che possano verificarsi casi come quello di Monza-Inter, dove l’arbitro Sacchi ha fischiato erroneamente una punizione contro i nerazzurri. Segno che l’arbitro non aveva seguito la dinamica dell’azione. Il Var non è intervenuto perchè non prevede la chiamata in caso si possano verificare errori che condizionano il risultato. Secondo noi, allora, è da cacciare chi fa questi regolamenti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM