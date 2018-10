I tanti debuttanti nel derby, da Nainggolan e Vrsaljko, sognano un debutto ‘alla Milito’. L’argentino è l’unico dell’Inter dal 2000 ad aver segnato e servito un assist al debutto contro il Milan

Radja Nainggolan, Matteo Politano, Kwadwo Asamoah, Stefan de Vrij e Sime Vrsaljko dovrebbero comporre parte della formazione titolare dell’Inter nel prossimo derby contro il Milan. E’ iniziata la settimana che porterà all’atteso derby della Madonnina e saranno in tanti a debuttare nella stracittadina milanese. I deb nerazzurri sognano un debutto ‘alla Diego Milito‘: dal 2000 ad oggi nessun interista ha segnato e sfornato un assist alla prima contro il Milan.

Nelle ultime diciotto sta­gioni di A, soltanto otto i gioca­tori nerazzurri hanno trovato il gol al primo incrocio contro il Milan: oltre a Milito, la lista comprende nomi pre­ stigiosi come Ibrahimovic o Crespo, ma anche Thiago Motta, Stankovic e Pandev, tutti e tre eroi del Triplete, ma anche un ‘eroe per caso’ come Ezequiel Schelot­to. L’ultimo a farcela, l’ottavo, è stato Antonio Candreva. L’italiano è anche l’unico dell’at­tuale rosa dell’Inter ad aver segnato al primo derby, quasi due anni fa. Nainggolan, Politano e gli altri, ma anche Lautaro Martinez e Keita che potrebbero entrare nella ripresa, sperano di fare come Milito.