Inter, non c’è pace per Correa: tornerà a disposizione per fine febbraio

Non c’è pace per Joaquin Correa dell’Inter. L’attaccante argentino tornerà a disposizione di Inzaghi per fine febbraio

Non c’è pace per Joaquin Correa dell’Inter. L’attaccante argentino tornerà a disposizione di Inzaghi per fine febbraio, realisticamente per il match che andrà in scena il 26 contro il Bologna.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Correa si è infortunato riportando una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra e, in caso di problemi in fase di recupero, potrebbe addirittura tornare per la partita di Serie A contro il Lecce de 5 marzo.