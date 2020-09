Inter, Perisic cita Tom Brady: «Se hai un’occasione, non sprecarla»

Ivan Perisic è tornato all’Inter e vuole convincere Antonio Conte

Un Triplete col Bayern Monaco in tasca, ma la riconferma che non è arrivata. Questo è stato il destino di Ivan Perisic, rientrato all’Inter dopo il prestito ai bavaresi. Ora, però, il croato si è rimboccato le maniche e vuole convincere Conte dargli una chance.

Il croato è carico e, attraverso una storia Instagram, ha mostrato tutta la sua determinazione citando una celebre frase della leggenda del Football Americano Tom Brady: «Chi se ne frega se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un’occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda».