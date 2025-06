Inter, Pio Esposito e Carboni sfidano Mastantuono, ma il loro futuro è tutto da scrivere

Inter, questa notte Pio Esposito e Carboni sfidano Mastantuono: i due sono ad un bivio: futuro dei nerazzurri o cessione?

Pio Esposito e Valentin Carboni rappresentano due delle più promettenti risorse dell’Inter, veri talenti su cui i nerazzurri stanno costruendo il futuro, ma che nel presente già fanno gola al mercato internazionale. Mentre Franco Mastantuono, stella del River Plate, ha già firmato con il Real Madrid per 63 milioni, i due interisti si stanno facendo strada con percorsi più graduali ma altrettanto promettenti.

Esposito, classe 2005, è considerato il miglior talento italiano della sua annata: dopo l’esperienza allo Spezia, è entrato nel gruppo dell’Inter con rispetto e umiltà, trovandosi a condividere l’avventura con il fratello Sebastiano. Già a segno al Mondiale per Club, ha raccontato con emozione il contatto con Lautaro Martinez e l’importanza dell’esperienza nel gruppo nerazzurro: «Mi concentro solo su questo torneo, il resto verrà».

Valentin Carboni, prestato all’Olympique Marsiglia, ha vissuto una stagione complicata per un infortunio con la nazionale argentina, ma è tornato protagonista con un gol decisivo contro l’Urawa. Stimato da Scaloni, vanta già tre presenze con l’Albiceleste e, pur non tifando River Plate, affronterà con determinazione la squadra argentina. Anche lui guarda a Lautaro come punto di riferimento: «È il capitano, ci aiuta tantissimo».

Il futuro di entrambi è legato a doppio filo all’Inter, ma in un calcio dove i vivai sono spesso fonte di guadagno, il rischio cessione esiste. Tuttavia, la dirigenza sembra intenzionata a proteggerli, salvo offerte clamorose. Tra valutazioni di mercato e prospettive tecniche, Esposito e Carboni valgono già oltre 50 milioni in due. E Oaktree, il fondo proprietario dell’Inter, non può che essere soddisfatto.