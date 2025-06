Inter, è Pio Esposito l’attaccante del futuro? Chivu lo conosce e lui vuole sfruttare l’occasione

Inter, Pio Esposito è pronto a prenderesi un posto nella rosa della prossima stagione? L’attaccante ha brillato contro il River Plate

Alla sua prima da titolare con l’Inter, Pio Esposito ha colto l’occasione con maturità, classe e un gol che vale più di mille parole. Contro il River Plate, nel palcoscenico mondiale del Mondiale per Club, il giovane attaccante nerazzurro ha sfoderato una prestazione da veterano, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Fisico, spirito di sacrificio, intelligenza tattica e fiuto del goal: contro i Millonarios ha messo in mostra tutte le qualità che da tempo lo fanno considerare un predestinato.

Il suo primo goal in nerazzurro è arrivato dopo una prova fatta di coraggio e presenza costante nella manovra offensiva. Ha lottato, rincorso, fatto a sportellate, ma anche attaccato la profondità con tempismo e lucidità. Il premio di Man of the Match assegnato dalla FIFA fotografa il peso della sua prova. E la domanda ora sorge spontanea: l’Inter ha già in casa l’attaccante su cui puntare per il futuro?

Cristian Chivu lo conosce da sempre e lo ha plasmato nei primi anni, fin dai tempi della Primavera. Lo Spezia, dove ha collezionato quasi 80 presenze tra i professionisti, è stata la palestra perfetta per il salto di qualità. Ora il ventunenne sembra pronto a prendersi uno spazio reale anche in prima squadra. In un’Inter che ha bisogno di rinforzi in attacco – al di là delle piste Bonny o Hojlund – Esposito può essere una risorsa interna da valorizzare subito.

Dopo la partita, emozionato, ha dichiarato: «Questo è il giorno più emozionante della mia vita. Ieri ho scoperto che avrei giocato, stanotte ho sognato il goal e oggi si è avverato. Lo Spezia mi ha preparato mentalmente: ero pronto a sfruttare l’occasione». Missione compiuta.