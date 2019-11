Inter: Politano è una risorsa importante a gara in corso

Politano possiede numeri molto importanti del dribbling. Dà imprevedibilità all’Inter soprattutto a gara in corso

Per il momento, Conte sta utilizzando Politano quasi esclusivamente come arma a gara in corso, per dare freschezza e imprevedibilità alla sua Inter. Quando gli avversari sono stanchi, il cambio di passo dell’ex Sassuolo aumenta la pericolosità dei nerazzurri.

Basti pensare che Politano è uno dei giocatori che in Serie A prova e vince più dribbling oni 90′. Salta l’uomo 3.4 per 90′: solo Boga, Bennacer e Ribery hanno numeri migliori dell’ex esterno del Sassuolo.