Inter, Potter avvisa: «Lukaku è fantastico, in estate…»

Le parole di Graham Potter, allenatore del Chelsea, sul futuro di Lukaku tra l’Inter ed il club londinese. I dettagli

Graham Potter ha parlato in conferenza stampa del futuro di Lukaku tra Inter e Chelsea. Il calciatore belga è in prestito in Italia fino al termine della stagione.

PAROLE – È ancora un giocatore del Chelsea e ovviamente lo stiamo monitorando. Capiamo dove si trova, è in prestito. Romelu è un giocatore fantastico, lo conosciamo e ci piace. Ma, ancora una volta, dobbiamo parlarne in estate.