Inter Primavera: i ragazzi di Madonna schiantano il Tottenham in Youth League per 4-2. Bellissimo il gol di Merola

L’Inter in Youth League è ancora viva. Colidio e Merola schiantano i pari età del Tottenham con un secco 4-2 rimandando ogni discorso di qualificazione all’ultima giornata. Da sottolineare il bellissimo gol di Merola, valevole per il vantaggio nerazzurro. Il centravanti di Madonna spedisce in rete con un gran colpo di tacco dal centro dell’area di rigore, un cross rasoterra di Zappa. Gesto tecnico da apprezzare e rivedere.