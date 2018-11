Youth League: Napoli e Inter in rimonta, qualificazione viva

Squadre in campo per il 5° turno di Youth League. In campo le due italiane, Inter e Napoli: ecco come sono andate le cose

Buone notizie per il calcio italiano: Inter Primavera e Napoli Primavera vincono in rimonta rispettivamente contro Tottenham e Stella Rossa e si rilanciano in Youth League. Sono appena terminate le due sfide valevoli per il girone B e per il girone C della Champions League giovanile. L’Inter ha vinto in casa del Tottenham per 2-4: Persyn ha portato in vantaggio i nerazzurri ma il Tottenham, con un uno-due micidiale ha ribaltato la sfida: in gol Parrott al minuto 24 e Roles al 25′. I nerazzurri però non hanno subito il colpo e nel secondo tempo hanno rimontato, andando a vincere a Londra con le reti di Roric, Merola e Colidio. Classifica: Barcellona 11, Tottenham 6, PSV 5, Inter 4.

Vittoria in rimonta anche per il Napoli. Gli azzurrini erano passati in svantaggio con la Stella Rossa. Al 3′ Jocic, su rigore, aveva portato in vantaggio gli ospiti. Poi un vero e proprio ping pong con il pari Perini, l’1-2 di Burmaz, il 2-2 di Saporeti e il 2-3 di Dedijer. Ci ha pensato il solito Gaetano a chiudere i conti, realizzando una splendida tripletta che ha permesso al Napoli di vincere per 5-3. Classifica: Liverpool 10, PSG 7, Napoli 6, Stella Rossa 1 (PSG-Liverpool è in corso di svolgimento).