Inter, questa notte con il River Chivu vuole una grande prova: c’è un ottavo di finale da prendere

Inter, questa notte i nerazzurri sfidano il River Plate la sfida decisiva per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: ecco cosa vuole Chivu dalla squadra

A Seattle, sul campo dove solitamente i Seahawks provano gli schemi da touchdown, l’Inter di Chivu si gioca molto più di un semplice passaggio agli ottavi del Mondiale per club. In palio ci sono 6,9 milioni di euro e, soprattutto, la possibilità di riscattare un inizio difficile di torneo e lasciarsi alle spalle il trauma della sconfitta contro il PSG a Monaco. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno bisogno di almeno un pareggio contro il River Plate, ma il vero obiettivo è una prova di forza e identità.

Il tecnico rumeno ha chiesto ai suoi uomini intensità, velocità e brillantezza: elementi che sono mancati nel finale di stagione e che i nuovi preparatori stanno cercando di restituire al gruppo. Tra i nuovi arrivati, Luis Henrique ha già colpito per disponibilità e atteggiamento, mentre i giovani stanno guadagnando spazio e fiducia. La squadra ha reagito bene nei momenti difficili, rimontando due volte, ma ora serve concretezza: l’Inter subisce gol troppo facilmente, e Chivu sa bene che la tenuta difensiva è la priorità.

Sul fronte offensivo, Lautaro Martinez ha fin qui guidato l’attacco, ma si attendono rinforzi e segnali: Thuram è vicino al rientro, mentre cresce l’attesa per l’arrivo di Ange-Yoan Bonny. Nel frattempo, Chivu riflette sulla struttura tattica: secondo La Gazzetta dello Sport, è probabile la conferma del 3-5-2 iniziale, con la possibilità di un passaggio in corsa al 3-4-1-2, sfruttando la versatilità di Mkhitaryan. Il centrocampo, orfano di Calhanoglu, dovrà essere dominato da Barella e proprio dall’armeno, per approfittare delle assenze nel cuore del River. A Seattle, patria della Boeing, è il momento di spiccare il volo.