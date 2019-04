Inter-Roma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Roma highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri di Luciano Spalletti sfidano la squadra guidata da Claudio Ranieri. Inter terza in classifica con 60 punti e reduce dalla vittoria di Frosinone; Roma (54) quinta e proveniente dal successo interno sull’Udinese. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 2-2 all’Olimpico. Adesso è di nuovo Inter contro Roma: nerazzurri per rafforzare il terzo posto, giallorossi per alimentare l’obiettivo Champions. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 14′ pt Stephan El Shaarawy segna un gol stupendo che sblocca Inter-Roma! L’italoegiziano si accentra da sinistra e con un tiro a giro magnifico supera Handanovic.

Al 16′ st Ivan Perisic si tuffa di testa e incorna il pallone servito sul secondo palo da D’Ambrosio! Bel gol del croato, che si era visto ben poco fino ad ora.