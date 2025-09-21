Inter Sassuolo, le dichiarazioni di Chivu: «L’atteggiamento è stato giusto. Nota positiva è la vittoria, ne avevamo bisogno»

Inter Sassuolo, le parole di Chivu nel post partita: ecco cosa ha detto il tecnico nerazzurro dopo il match di Serie A

Cristian Chivu, allenatore delI‘lnter, ha parlato a Dazn al termine della partita con il Sassuolo. Le dichiarazioni:

SUCIC E PIO ESPOSITO LE NOTE POSITIVE? – «Nota positiva è la vittoria, ne avevamo bisogno perché eravamo un po’ in debito sotto questo aspetto. Facendo anche una grande prestazione direi, poi potevamo anche chiuderla prima ma abbiamo trovato un portiere in grande giornata. Poi ovvio che col gol loro negli ultimi minuti si soffre un po’. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco e ce l’abbiamo fatta».

SE HO SENTITO IL CORO DEI TIFOSI PER ME AD INIZIO PARTITA? – «Passiamo alla prossima domanda… Mi fa piacere quando si incoraggia la squadra, quando lo stadio dà energia a questo gruppo. Sono cose importanti di cui i ragazzi hanno bisogno».

LA PROVA DELLA SQUADRA – «Per me può far meglio. Velocizzare un po’ di più, girare la palla meglio e attaccare la profondità meglio. Poi è ovvio che attaccare un blocco basso non è mai semplice per nessuno, però abbiamo avuto carattere, voglia e determinazione. L’atteggiamento è stato giusto, abbiamo tirato fuori anche giocate di qualità ma le parate del loro portiere non ci hanno permesso di chiuderla prima».

COME STA VIVENDO PIO ESPOSITO QUESTO MOMENTO CON L’ESORDIO DA TITOLARE IN CHAMPIONS LEAGUE E ORA A SAN SIRO – «Credo che la risposta l’ha data in campo, sia ad Amsterdam che oggi. Ha fatto una gran partita nonostante la sua giovane età. Regge la pressione, il contatto fisico e il duello. Sono contento della sua prestazione e di quello che sta facendo per la squadra».

PIO ESPOSITO ESALTA LE QUALITA’ DEGLI ALTRI ATTACCANTI? – «E’ stato un dibattito anche ad Amsterdam con Marcus che allungava lui la squadra e Pio veniva incontro, gli dicevo di fare al contrario perché è meglio: regge botta, sa giocare spalle alla porta. Si completano, sono caratteristiche importanti per noi. Lo stesso Bonny sta facendo un gran lavoro e presto vedremo anche lui titolare, sa integrarsi bene con gli altri 3 attaccanti».

