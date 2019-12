Sebastiano Esposito ha messo a segno il suo primo gol in Serie A: ecco le parole del giovanissimo attaccante dell’Inter

Sebastiano Esposito festeggia il suo primo gol in Serie A. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la rete al Genoa.

«Tutti i sacrifici fatti adesso vengono ripagati così come i panini mangiati prima degli allenamenti, nella vita non bisogna mai mollare. Mi sono commosso appena ho visto mia mamma, il gol è per lei. Ringrazio la mia famiglia e la società per la fiducia».