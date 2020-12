Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021 tra Inter e Shakhtar Donetsk: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Inter e Shakhtar Donetsk si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21.

Sintesi Inter Shakhtar Donetsk 0-0 MOVIOLA

39′ Lautaro vicino al gol – Cross di Lukaku dalla desta e colpo di testa centrale di Lautaro, bocca Trubin

35′ Infortunio Vitao – Problema muscolare per il difensore dello Shakhtar, al suo posto è entrato Kocholava

34′ Chance per l’Inter – Si fa vedere in avanti ancora l’Inter. Pallone profondo alla ricerca di Lukaku. Vitao controlla bene la traiettoria del pallone ed interviene in anticipo mettendo in calcio d’angolo.

22′ De Vrij vicino al gol – Sugli sviluppi del corner, il difensore olandese calcia di prima intenzione ma Bondar si immola in scivolata salvando di fatto un gol e sulla ribattuta mette in corner.

19′ Tiro di Kovalenko – Ci prova da lontanissimo il numero 20 dello Shakhtar, palla altissima sopra la traversa

17′ Tiro di Lautaro Martinez – Ci prova l’argentino con un gran destro da fuori area che termina alto sopra la traversa

12′ Attacca l’Inter – Hakimi riceve palla da Barella sulla fascia destra. Il suo cross è per Lukaku che però spinge Stepanenko.

6′ Traversa di Lautaro – Lancio lungo per Barella che mette in mezzo di prima intenzione, taglio sul primo palo dell’argentino che centra la traversa con un tiro potentissimo

5′ I nerazzurri fanno la partita – Possesso palla adesso per l’Inter che prova a superare una difesa dello Shakhtar a cinque uomini con Dodo e Matvijenko che si abbassano sulla linea dei tre centrali.

Fischio d’inizio – si gioca

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Inter Shakhtar Donetsk 0-0: risultato e tabellino

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. A disposizione: Stankovic, Radu, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1) – Trubin; Dodô, Bondar, Vitao (35′ pt Kocholava), Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Maycon; Taison. A disposizione: A. Shevchenko, Pyatov, Marcos Antonio, Dentinho, Solomon, Alan Patrick, Marquinhos, Bolbat, Vyunnik, Sudakov. Allenatore: Castro.

ARBITRO: Vincic

AMMONITI: Vitao, Gagliardini, Hakimi