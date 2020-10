Inter, si allunga la lista degli infortunati: la situazione

Il problema accusato da Alezis Sanchez peggiora la situazione infortunati in casa Inter nel pieno di un tour de force

La situazione infortuni in casa Inter condizione pesantemente le possibili scelte del tecnico Antonio Conte in vista dei prossimi impegni.

Come riporta Corriere dello Sport, la situazione più grave è quella di Alexis Sanchez che ieri ha riportato contrattura all’adduttore destro ma restano da verificare anche le condizioni di Stefano Sensi che contro il Borussia Monchengladbach non è stato portato nemmeno in panchina.

Inoltre Conte al momento non può contare su quattro giocatori risultati positivi al coronavirus (Skriniar, Radu, Young e Hakimi)