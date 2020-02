Inter, sindaco Sala: «Non vado mai a San Siro per il Derby»

Si avvicina il Derby della Madonnina che vedrà sfidarsi Milan e Inter: ecco le parole del sindaco di Milano Sala

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato un commento sul Derby di Milano in occasione dell’evento United for the Heart. Ecco le parole del primo cittadino, noto tifoso nerazzurro.

«Il derby è sempre una partita che va per i suoi registri, quindi è difficile predire cosa succederà. Ibra è forte, perchè è intelligente in campo. Per cui certamente sarà motivo di grande attenzione. Ci avviciniamo ad un derby, come sempre, in cui tutte le squadre hanno bisogno di vincere e il pareggio non serve a nessuna delle due, anche se poi spesso è il risultato che ne scaturisce. Ci sarà grande ansia da tutte le parti, io a San Siro non vado mai durante il derby, soffro da casa».