Inter, Skriniar: «Diversa dall’andata. Non sottovalutiamola»

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della gara contro la Salernitana: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Una partita non facile, loro lottano per la salvezza, noi per lo scudetto. Non dobbiamo sottovalutare nulla, entrare con la testa giusta e cercare di vincere perché per noi è una gara fondamentale. Sarà una sfida diversa dall’andata, noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare bene noi. Ho fiducia in questa squadra e che i gol arriveranno. Non dobbiamo sottovalutare nulla e fare bene dal primo all’ultimo minuto. Giocatore molto fisico che tiene bene la palla, ci sono anche altri giocatori buoni. Testa giusta, attenzione e andare a prenderci questi tre punti fondamentali»