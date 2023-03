Inter, Skriniar in dubbio per il Porto, Mancini ritrova Correa

Le ultime sull’Inter in vista del ritorno di Champions League contro il Porto: Skriniar in dubbio, mentre torna a disposizione Correa

Come riportato da Sky Sport, in difesa non è certa la titolarità del difensore Milan Skriniar alla vigilia di Porto Inter: sfida fondamentale per i nerazzurri in Champions League, considerando anche la posta in palio economica.

Nonostante il rientro per il match, risulta che Simone Inzaghi potrebbe fare giocare Matteo Darmian: riadattandolo in difesa lasciando spazio invece a Dumfries sulla fascia destra. In attacco invece, Inzaghi ritrova Correa, come riportato da Gazzetta.it.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM