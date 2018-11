L’Inter torna a sorridere: dal 1 luglio sarà fuori dal settlement agreement

La fine del calvario si avvicina per l’Inter: dal primo luglio 2019 i nerazzurri saranno fuori dal settlement agreement

Fine del calvario. O meglio, quasi fine del calvario. Ieri Timo Williams, rappresentante c.f.o. dell’Inter si è recato a Nyon per parlare con la Uefa. È durato quasi tre ore l’incontro terminato con una buona notizia per la società di Suning. Nel faccia a faccia il club ha presentato il bilancio chiuso lo scorso giugno ed esposto parzialmente anche la previsione su quello in corso.

Ma nell’incontro la Uefa ha chiesto un approfondimento sull’aumento dei ricavi provenienti dalla Cina dalle varie sponsorizzazioni e in cui è stato fatto anche un confronto col bilancio 2017. Il prossimo, decisivo, step sarà o prima di Natale o subito dopo le feste, per un nuovo punto ed eventuali nuove richieste di approfondimento prima di rivedersi in primavera per l’ultimo passaggio. Poi dal primo luglio l’Inter sarà fuori dal settlement agreement. Una grande notizia per tutti i tifosi nerazzurri e per la società stessa che potrà tornare a muoversi con una certa autonomia sul mercato.