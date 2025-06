Inter, Taremi salta il mondiale? L’attaccante bloccato in Iran, ecco la situazione

Inter, Taremi a rischio di saltare il mondiale: l’attaccante iraniano è bloccato nel suo paese dopo i bombardamenti degli ultimi giorni, la situazione

L’Inter è in forte apprensione per la situazione di Mehdi Taremi. A causa della grave crisi e dei bombardamenti in corso in Iran, l’attaccante nerazzurro è rimasto bloccato all’interno dei confini nazionali, dove si trovava con la sua selezione. Taremi non è riuscito a partire per gli Stati Uniti per unirsi all’Inter in vista del Mondiale per Club, essendo stato rimandato a Teheran dopo la chiusura di tutti gli scali militari e civili e il blocco dello spazio aereo. Considerato troppo rischioso anche un eventuale tentativo di farlo lasciare il Paese via terra, il club nerazzurro si trova di fronte a una situazione estremamente difficile.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti i tentativi dell’Inter di sbloccare la situazione sono falliti. L’attaccante non potrà raggiungere i compagni negli Stati Uniti, né fare ritorno in Italia. Di conseguenza, Taremi salterà non solo la prima partita del Mondiale per Club, ma l’intera manifestazione. Tuttavia, in questo momento, l’aspetto sportivo è quello che preoccupa meno il club, che è principalmente concentrato sulla sicurezza del giocatore. Taremi rimarrà bloccato in Iran finché la situazione non si calmerà, con l’Inter che continua a monitorare con apprensione gli sviluppi.