Inter, parla Thuram: «Importante l’atteggiamento, oltre ai gol. Siamo un gruppo forte, il nostro obiettivo è…»

Inter, Thuram protagonista assoluto: dopo la doppietta al Venezia in Coppa Italia l’attaccante ha raccontato le sue sensazioni

Nel postpartita di Inter-Venezia, valido per gli ottavi di Coppa Italia e terminato 5-1 per i nerazzurri, Marcus Thuram ha commentato la sua prestazione. L’attaccante della Beneamata, autore di una doppietta e premiato come migliore in campo, ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset.

SENSAZIONI – «Al di là del gol, perché ne abbiamo fatti tanti stasera, è importante l’atteggiamento avuto. Anche se abbiamo preso gol abbiamo fatto una partita seria».

I GIOVANI E LA ROSA – «Siamo un gruppo forte, abbiamo 23-24 giocatori di alo livello e anche i giovani che si allenano con noi e ci possono dare una grande mano»

COPPA ITALIA OBIETTIVO DELL’INTER – «Come ho detto prima della partita, giochiamo tutte le competizioni per andare il più lontano possibile e dopo vedremo»

