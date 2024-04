Inter Torino, Farris: «Vi racconto di quando abbiamo temuto per lo Scudetto»

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 dell’Inter sul Torino con doppietta di Calhanoglu

Momenti di festa in casa Inter. Massimiliano Farris ha parlato al termine della partita contro il Torino, gara terminata 2-0, ai microfoni di Dazn.

CLIMA DI FESTA – «Oggi abbiamo respirato un clima di festa bellissimo, penso che ce lo ricorderemo. Ringraziamo il Torino perché ci hanno regalato la passerella, non era scontato, onore a loro. Hanno onorato anche la gara, fino alla superiorità è stato un match molto difficile. Non siamo alla caccia di record, ma sappiamo che i ragazzi faranno partite serie da qui alla fine»

COSA CI SIAMO DETTI SUL PERCORSO FATTO – «Ci siamo detti che ancora non ci rendiamo conto, poi nel corso della settimana noti l’affetto dei tifosi. Simone ha sempre dato grande spazio allo staff, ci siamo detti che vogliamo gustarcela fino alla fine».

PARTITA DELLA SVOLTA? – «Inzaghi ha fatto riferimento alla tournée in Giappone dopo un’estate turbolenta, c’era un caldo incredibile ma i ragazzi non hanno lesinato energie. Lì è nata la coesione del gruppo. Quando siamo andati a Riad eravamo preoccupati di spendere energie, lì eravamo dietro la Juve in classifica, quel ciclo di partite ha segnato il percorso».

LA QUALITÀ PIÙ BELLA DEL GRUPPO? – «Dico la coesione, che racchiude tante parole. Lavoriamo seriamente, ma anche divertendoci».