Torino Inter, parla Bisseck nel prepartita: «Vogliamo e dobbiamo vincere. Scudetto? Ci crediamo ancora al 100%!»

Inter Torino, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato

Intervenuto nel corso del prepartita di Torino Inter, Yann Bisseck, ha presentato così la gara di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

COME SIAMO RIUSCITI A RESETTARE DAL BARCELLONA PER FOCALIZZARCI NUOVAMENTE SUL CAMPIONATO? – «Il calcio è sempre così, c’è sempre un’altra partita che viene. Siamo stati molto contenti dopo la partita, abbiamo avuto un giorno libero. Però da venerdì abbiamo cominciato a lavorare per questa partita. Siamo pronti, vogliamo e dobbiamo vincere».

QUANTO CREDIAMO REALMENTE ANCORA ALLO SCUDETTO? – «100%, perché se non crediamo perché giochiamo oggi? Noi giochiamo sempre per vincere. Questa posizione non è la migliore perché dobbiamo guardare anche cosa fa il Napoli, però alla fine vogliamo vincere e fare le nostre cose»