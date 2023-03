Inter, tre giocatori in bilico per il futuro

Il futuro dell’Inter è puntato anche sul mercato con situazioni da chiarire e valutare per evitare nuovi casi Skriniar, ma in diversi sono in bilico

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo ad avere la valigia pronta è Dumfries. L’esterno sta vedendo poco il campo e potrebbe cambiare aria in estate. Destino simile per Brozovic, non più indispensabile come qualche stagione fa. Oltre a loro anche Correa è uno di quelli che potrebbe salutare e che a Milano non ha mai scaldato il cuore dei tifosi.