Inter, i nerazzurri presentano la quarta maglia per la stagione 2025/26: ecco quando farà il suo esordio – FOTO

Inter, i nerazzurri presentano la quarta maglia per la stagione 2025/26: ecco quando farà il suo esordio in campo. Il comunicato del club

L’Inter presenta ufficialmente la quarta maglia per la stagione corrente, 2025/26. Una divisa dedicata alle Olimpiadi invernali. Di seguito il comunicato del club.

From pitch to peak.

A new ACG x FC Internazionale Milano collection, inspired by the outdoors. 🏔️🤝@nikefootball @Inter_Women pic.twitter.com/m0qp3YMxi3 — Inter ⭐⭐ (@Inter) January 19, 2026

IL COMUNICATO – «MILANO – FC Internazionale Milano e Nike ACG (All Conditions Gear) – il brand outdoor di Nike progettato per accompagnare gli atleti che cercano la sfida, l’avventura e la connessione con la natura – presentano una nuova ed esclusiva collezione che segna il debutto del logo ACG nel mondo del calcio.

L’identità dell’Inter viene reinterpretata attraverso la lente di Nike ACG, fondendo in modo autentico due mondi complementari: l’eleganza e lo stile del Club nerazzurro con l’anima avventurosa e sperimentale di Nike ACG, da sempre sinonimo di esplorazione, performance senza compromessi e adattabilità agli ambienti più estremi. Un dialogo continuo dove l’estetica Nike ACG incontra l’heritage dell’Inter dando forma a una collezione che unisce funzionalità, ricerca e tradizione.

La collezione Nike ACG x Inter celebra l’estetica outdoor attraverso texture, materiali e silhouette ispirati all’ambiente e all’abbigliamento tecnico di montagna, rivisitati per adattarsi allo stile del calcio. Protagonista della collezione è l’esclusivo quarto kit, che si caratterizza per un uso audace dei colori iconici dei due brand: il nero si combina con l’Hyper Blue, arricchito da dettagli in Safety Orange che celebrano l’incontro tra calcio e avventura. L’unione dei codici identitari di Inter e Nike ACG emerge anche nei dettagli del kit: il logo dell’Inter è infatti reinterpretato con una texture effetto pelle di serpente, omaggio all’iconico biscione nerazzurro, ed è circondato da una corda, chiaro richiamo agli sport di alta montagna. Il fronte della maglia vede inoltre l’esordio del logo Nike ACG su un kit da calcio, in sostituzione del classico Swoosh. All’interno del colletto, l’Inner Pride recita “Internazionale. All Conditions Gear. Milano”, sottolineando lo spirito ACG e l’orgoglio nerazzurro. Gli stessi elementi caratteristici di Inter e Nike ACG si fondono anche sulla maglia pre-match, dove la corda assume la forma di un serpente, mentre la maglia speciale per i portieri è ispirata nel design alla natura e alle forme delle Dolomiti.

La collezione prende vita attraverso il movimento: dal layering funzionale pensato per l’avventura a look sempre più orientati alla performance, dove il kit esprime tutto il suo potenziale mentre il calcio si gioca alla massima intensità, in qualsiasi condizione atmosferica. Oltre al quarto kit e alla maglia pre-match, la linea Nike ACG x Inter comprende un’anthem Jacket, una express collection e una selezione di accessori.

A incarnare la fusione tra heritage e spirito outdoor che caratterizza la collezione sono i nerazzurri Nicolò Barella, Marcus Thuram, Benedetta Glionna e Chiara Robustellini; atleti che rappresentano energia, talento e un nuovo modo di interpretare la performance, dentro e fuori dal campo.

La collezione è disponibile a partire da oggi, lunedì 19 gennaio, su nike.com, sull’Online Store ufficiale store.inter.it, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e presso i rivenditori selezionati. Il quarto kit verrà indossato dalla Prima Squadra maschile nella partita di venerdì 23 gennaio a San Siro contro il Pisa e dalle Inter Women domenica 25 gennaio in trasferta contro il Como Women».

