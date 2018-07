Calciomercato Inter: il Manchester United non molla Ivan Perisic

Il Manchester United e il tecnico Mourinho tornano alla carica per l’esterno offensivo dell’Inter, Ivan Perisic, autore di un grandioso Mondiale con la Croazia

Il calciomercato dell’Inter non sembra chiuso e, dopo vari acquisti notevoli, i tifosi temono la cessione di lusso che potrebbe indebolire la rosa. Secondo i media inglesi, difatti, il Manchester United e il suo tecnico Josè Mourinho non mollano la pista che porta all’esterno nerazzurro Ivan Perisic. Il giocatore è un vecchio pallino del tecnico portoghese che già durante la scorsa lo voleva portare a Manchester. Le ultime indiscrezioni, riportano che Mourinho sarebbe disposto a far partire Anthony Martial, ormai intenzionato a lasciare il club inglese, per rimpiazzarlo con il nerazzurro, reduce da uno straordinario Mondiale in Russia con la Croazia. Per la cessione del francese i Red Devils chiedono circa 90 milioni di euro che potrebbero essere subito reinvestiti per strappare Perisic all’Inter.