L’Inter potrebbe perdere Ivan Perisic, tentato da un’offerta importante dello United. I nerazzurri vanno su Chiesa e Di Maria

L’Inter ha iniziato ieri la nuova stagione, battendo per 3-0 il Lugano, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Karamoh (doppietta). I nerazzurri lavorano sul mercato e stasera faranno il tifo per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic nella finale del Mondiale contro la Francia. Proprio l’esterno croato è oggetto delle voci di mercato provenienti dall’Inghilterra. Il Manchester United è pronto a fare sul serio, ancora una volta, per l’esterno d’attacco ex Wolfsburg tanto che gli agenti sarebbero volati in Inghilterra per trattare direttamente con Mourinho.

Lo United spera di convincere l’Inter a cedere Perisic presentando un’offerta importante composta da una parte cash più il cartellino di Darmian, valutato 19-20 milioni. L’Inter non vuole privarsi del giocatore ma se lo United dovesse sforare il muro dei 60 milioni, secondo Tuttosport, qualcosa potrebbe cambiare. I nerazzurri, proprio per questo motivo, hanno iniziato a sondare il terreno per delle alternative: Jorge Mendes ha offerto Di Maria ma l’ingaggio dell’argentino sembra essere fuori portata, mentre piace sempre Federico Chiesa della Fiorentina. I viola però, a loro volta, ritengono incedibile l’esterno e potrebbero servire almeno 70 milioni per convincerli a lasciar andare il gioiellino italiano. Occhio pure a Suso.