Inter Urawa Reds, l’autore del gol Watanabe nella storia: il suo è il primo gol di una squadra asiatica contro un’italiana al Mondiale per Club

Inter Urawa Reds, Watanabe nella storia: il suo è il primo gol di una squadra asiatica contro un’italiana al Mondiale

L’Inter chiude un primo tempo amaro contro l’Urawa Red Diamonds, sotto 1-0 all’intervallo nonostante un dominio territoriale e numerose occasioni create. A gelare i nerazzurri è Ryoma Watanabe, che all’11’ sfrutta un contropiede letale per firmare il vantaggio giapponese. Il bomber degli Urawa, già protagonista in stagione, entra così nella storia del torneo: il suo è infatti il primo gol mai segnato da una squadra asiatica contro un club italiano al Mondiale per Club, come riportato da Opta. Un primato che pesa, e che rende ancora più amaro il parziale per la squadra di Chivu.