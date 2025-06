Inter-Urawa Reds: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Lumen Field va in scena la sfida del Mondiale per Club Inter-Urawa Reds: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Lumen Field di Seattle si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter-Urawa Reds. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

Urawa Reds (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten, Ogiwara; Yasui, Gustafson; Okubo, Haraguchi, Matheus Savio; Thiago. Allenatore: Skorza.

Orario e dove vederla in tv

Inter-Urawa Reds si gioca alle ore 21:00 di sabato 21 giugno per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa in chiaro per tutti su Canale 5 e in streaming gratuito su DAZN tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.