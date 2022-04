Inter, Veron: «Correa e Lautaro, tango argentino. Mi sono brillati gli occhi»

L’ex nerazzurro Veron ha parlato dell’Inter di Inzaghi e del duo Correa-Lautaro visto nel derby di Coppa Italia

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra nerazzurra esaltando anche il duo argentino Correa-Lautaro visto nel derby di Coppa Italia contro il Milan.

TANGO ARGENTINO – «Il calcio è spettacolo, ma è anche risultato. Non si possono scindere le due cose. L’Inter, quando è in vantaggio, cerca di non dare campo all’avversario e punta sul contropiede. E lo fa giustamente. E poi, contro il Milan, ho visto Correa dare un pallone meraviglioso a Lautaro e mi sono brillati gli occhi: tango argentino. Lo sapete che io per Correa ho un debole, l’ho aiutato quand’era un ragazzo e spero che riesca a costruirsi una grande carriera. Lautaro, invece, è già un campione. Come lo è Brozovic: avete visto con quale personalità fa girare la squadra? Sì, questa Inter può fare il “piccolo triplete”, come lo chiamate voi, e se lo meriterebbe».

