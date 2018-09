Inter vicente al Dall’Ara grazie alla cena di squadra? Ecco il retroscena

Il Corriere dello Sport svela un interessante retroscena sulla prima vittoria in campionato dell’Inter contro il Bologna

Può esserci una cena alla base della prima vittoria stagionale dell’Inter contro il Bologna. Quella che i giocatori dell’Inter hanno consumato tutti insieme tre giorni prima della vittoriosa trasferta contro i rossoblù al Dall’Ara. Lo svela il Corriere dello Sport nell’edizione di stamane, sottolineando come lo scorso anno appuntamenti come questo per i nerazzurri erano diventati abbastanza frequenti e servivano per cementare il gruppo, mentre in questa stagione è stata la prima volta.

Mercoledì 29 agosto, così, i giocatori si sono ritrovati in un noto locale in pieno centro e lì, lontano dagli occhi dei familiari, dello staff tecnico e dei dirigenti, hanno trascorso una serata diversa dal solito. Un’idea nata su iniziativa degli stessi calciatori nerazzurri, decisi ad uscire dalla mini-crisi di inizio stagione dopo la sconfitta con il Sassuolo e il pareggio contro il Torino. Un’idea che potrebbe tornare utile e di buon auspicio nel corso della stagione.