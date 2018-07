Inter: il vicepresidente del Betis conferma l’interesse per Joao Mario

Il vicepresidente del Real Betis, Lorenzo Serra Ferrer, ha confermato ai microfoni di FC Inter News l’interesse per il centrocampista dell’Inter, Joao Mario

Il Real Betis vuole Joao Mario, centrocampista dell’Inter ormai destinato a lasciare Milano. A confermare le indiscrezioni di mercato circolate nei giorni scorsi è lo stesso vicepresidente del club andaluso, Lorenzo Serra Ferrer, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di FC Inter News. Il vicepresidente ha affermato che il profilo del portoghese piace molto alla società, ma la dirigenza non ha ancora avuto modo di parlare con l’Inter per intavolare una trattativa. Infine, Serra Ferrer, non ha voluto commentare il prezzo fissato dall’Inter (30 milioni di euro), affermando di non discutere di situazioni economiche con la stampa. Il Betis, dunque, per strappare Joao Mario all’Inter dovrà non solo assecondare le richieste nerazzurro, ma stare attento alla concorrenza del Wolverhampton che sta valutando il portoghese da giorni.